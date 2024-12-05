Karabük'te Ehliyetsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Ehliyetsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 3 Yaralı

Karabük\'te Ehliyetsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 3 Yaralı

Karabük'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki otomobil istinat duvarına ve elektrik direğine çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

05.12.2024 23:39  Güncelleme: 00:09
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KARABÜK'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce istinat duvarına, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y.D. yönetimindeki 34 FUV 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce istinat duvarına, ardından da savrularak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü E.Y.D. ile otomobildeki B.E.K. (16) ve E.T.Ç. (15) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ehliyetsiz sürücü E.Y.D. ile B.E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Ehliyetsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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