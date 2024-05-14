Karabük'te engelli öğrencilerin resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Karabük'te engelli öğrencilerin resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü

Karabük\'te engelli öğrencilerin resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü

Karabük'te Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, engelli öğrenciler tarafından yapılan resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü. Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu ve Ortaokulu, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, sergi açarak hazırladıkları eserleri ziyaretçilerle buluşturdu. Sergiye Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, kurum müdürleri, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda ayrıca özel öğrenciler tarafından piyano dinletisi, halk oyunu ve dans gösterileri de sunuldu.

14.05.2024 14:45
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Karabük'te engelli öğrenciler tarafından yapılan resim ve el sanatları, sergide beğeniye sunuldu.

Engelliler Haftası, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu ve Ortaokulu, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, bu kapsamda hazırladıkları resim ve el sanatlarını, sergi açarak meraklılarıyla buluşturdu.

Kent merkezindeki alışveriş merkezinde açılan "Farklılığım Benim Gücüm!" sergisi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi alanını gezen protokol üyeleri, resimler ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra alışveriş merkezinin alt katında özel öğrenciler tarafından piyano dinletisi, halk oyunu ve dans gösterilerinin sunulduğu, solo şarkıların seslendirildiği program icra edildi.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, güçlü millet olmanın en önemli göstergesinin engelli-engelsiz tüm vatandaşların bilgi, beceri ve yeteneklerini rahatça ortaya koyabilecekleri ortama sahip olmaları olduğunu vurguladı.

Her insanın dünyaya farklı özelliklerle geldiğini belirten Akbaş, "Herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı vardır. Herkes için gerekli olan eğitim, özel çocuklarımızın sosyalleşmesi ve kendilerini gerçekleştirmesi açısından büyük önem arz etmektedir." dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te engelli öğrencilerin resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika

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