Karabük'te kamyon ve tır garajı hizmete girdi, esnafın park sorunu çözüldü - Son Dakika
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Karabük'te kamyon ve tır garajı hizmete girdi, esnafın park sorunu çözüldü

Karabük\'te kamyon ve tır garajı hizmete girdi, esnafın park sorunu çözüldü
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Karabük'te Antepoğlu Sanayi Sitesi yanında yapımı tamamlanan kamyon ve tır garajı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tesisin esnafa yakıştığını belirtirken, Şoförler Odası Başkanı Cemal Topçu da araçlarını gelişigüzel park eden esnafın sorununu çözdüklerini söyledi.

Karabük'te yapımı tamamlanan kamyon ve tır garajı hizmete alındı.

Antepoğlu Sanayi Sitesi'nin yanında hayata geçirilen garajın açılışında konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, garajın yapımına emek veren önceki dönem Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkür etti.

Garajda nakliyeci esnafı için ofisler kurulduğunu söyleyen Çetinkaya, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları oldu. Hamdolsun bugün burası güzel bir tesis olarak hayata geçti." dedi.

Çetinkaya, Karabük'teki nakliyeci esnafının 1937'de kurulan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çıkan demiri yıllarca Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına taşıdığını belirterek, "Yük getirdi yük götürdü. Bu ağır sanayi mamulünü Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına getiren bu aslanlara böyle bir tesis yakışır." diye konuştu.

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemal Topçu da garajın açılmasına destek olan Çetinkaya'ya teşekkür etti.

Karabük'te tır ve kamyonlar için park sorunu yaşandığını ifade eden Topçu, "Sıkıntısını yaşadığımız tır parkı olayımızı mülkiyeti belediyemize ait olan bu garajla çözdük. Esnafımız araçlarını mahalle aralarına gelişigüzel park ediyorlardı. Karabük'ümüze yakışmayan parklar oluyordu." ifadesini kullandı.

Topçu, ayrıca garaja nakliyeci esnafı için 13 ofis yapıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyelerince garaj gezildi.

Açılışa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Özer, muhtarlar ve nakliyeci esnaf katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te kamyon ve tır garajı hizmete girdi, esnafın park sorunu çözüldü - Son Dakika

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