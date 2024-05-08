Karabük'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Karabük'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

Karabük\'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

Karabük'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Mustafa Yavuz, sürücülere broşür dağıttı ve öğrencilerle yaya geçidinden geçti. Programa Vali Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve kurum müdürleri katıldı.

08.05.2024 16:59
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Karabük'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

PTT Kavşağı'ndaki programa, Vali Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikte Vali Yavuz, sürücülere broşür verdi, öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskipazar ilçesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerce bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada, 109,56 gram kenevir tohumu, 9,26 gram esrar, 10,77 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, sigara sarma kağıdı ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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