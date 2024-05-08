Karabük\'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Karabük'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

PTT Kavşağı'ndaki programa, Vali Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikte Vali Yavuz, sürücülere broşür verdi, öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskipazar ilçesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerce bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada, 109,56 gram kenevir tohumu, 9,26 gram esrar, 10,77 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, sigara sarma kağıdı ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.