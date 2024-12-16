Karabük'te Kartpostallık Kar Manzaraları

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Karabük'te kar manzaraları böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı sonrası doğa beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve köyleri beyaz örtüyle kaplandı. Eflani Belediyesi ve Karayolları ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekletiliyor.

Öte yandan ilçeye bağlı Çukurören Köyü'nde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Dron ile kaydedilen o anlar görenleri mest etti.