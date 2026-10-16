Karabük\'te kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda askıda kalırken sürücü yaralandı

KARABÜK'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir korkuluklara çarparak askıda kaldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.K.'nin (37) kontrolünü kaybettiği 46 ADC 450 plakalı otomobil, demir korkuluklara çarptı. Otomobil korkuluklarda askıda kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.