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Karabük'te Köyde Zehirlenerek Ölen Hayvanlarla İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Karabük'te Köyde Zehirlenerek Ölen Hayvanlarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Karabük'ün Başköy köyünde bir kişinin hayvanları zehirlediği iddiası üzerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Köy muhtarı ve köy sakinleri, hayvanların zehirlendiğini ve daha fazla kayıp olduğunu belirtti. İncelemeler sonucunda ölüm nedenleri ve zehirli yiyeceklerin kaynağı belirlenecek.

Karabük\'te Köyde Zehirlenerek Ölen Hayvanlarla İlgili Soruşturma Başlatıldı
22.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:45
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Karabük'te bir köyde çok sayıda hayvanın zehirlenerek öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Başköy'de köpeklerin öldüğünü gören köy muhtarı Sami Gedik, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşların "hayvanları bir kişinin zehirlediği" ve "daha fazla kayıp hayvanın olduğu" iddiası üzerine çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hayvanlardan ve yiyeceklerinden numune alarak ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Başköy Muhtarı Sami Gedik, AA muhabirine, komşusunun köpeğinin zehirlendiğini söylemesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Köye gelen ekiplerin hayvanları incelediğini belirten Gedik, " Jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler, hayvanlardan ve yiyeceklerinden numune aldı. Ölü hayvanlar ve zehirli yiyecekler gömüldü. 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, horoz, tilki ve karga öldü. Daha tespit edemediklerimiz var. Doğada yiyip zehirlenen hayvan da olabilir. Köyde 30 kadar kedi vardı, dün bir kedi gördüm. Ben ve köpeği ölen arkadaş yarın gidip jandarmaya ifade vereceğiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden İsmail Aytekin de kimliği belirsiz kişilerin köyün çeşitli noktalarına zehirli tavuk kanatları bıraktığını iddia etti.

Köpeklerin tavuk kanatlarını yediğini anlatan Aytekin, "Köpekler kusmuş, onu da tavuklar yemiş. Tavuklar öldü, kediler öldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapılması için ölen köpekten ve yiyeceklerden numune aldı. Benim köpeğim de zehirlendi. 4 tavuğum, 2 kedim öldü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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