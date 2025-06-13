Karabük'te Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

KARABÜK'te, farklı adreslerden farklı günlerde 6 adet motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-8 Haziran tarihleri arasında farklı adreslerden 6 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin B.Y. ve T.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin saptanan adreslerine düzenlenen operasyonda toplam 38 suç kayıtları olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. B.Y. ve T.Y. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.