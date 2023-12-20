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Karabük'te öğrencilere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te öğrencilere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'SİBERAY' programı kapsamında 22 lise ve bir ortaokulda toplam 2 bin 756 öğrenciye siber suçlarla ilgili bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Eğitim-öğretim yılı boyunca bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Karabük\'te öğrencilere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı
20.12.2023 - 13:31,
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Karabük'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "SİBERAY" programı kapsamında çalışma yürütüldü.

Program kapsamında il merkezi ve ilçelerindeki 22 lise ve bir ortaokulda toplam 2 bin 756 öğrenciye, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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