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Karabük'te okul bahçelerine yakın alanda toprak kayması devam ediyor - Son Dakika
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Karabük'te okul bahçelerine yakın alanda toprak kayması devam ediyor

Karabük'te geçen yıl meydana gelen heyelan sonrası, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle okul bahçelerine yakın alanda yeniden toprak kayması meydana geldi. Mahalle muhtarı, çökmenin olduğu alanı hafriyatla kapatarak araç girişlerini engellediğini belirtti ve yetkililerden müdahale talep etti.

Karabük\'te okul bahçelerine yakın alanda toprak kayması devam ediyor
10.01.2024 - 23:23,
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Karabük'te okul bahçelerine yakın alanda toprak kayması devam ediyor

KARABÜK - Karabük'te 7 ay önce okul bölgesinde meydana gelen heyelan sonrası yoldaki çökme derinleşti. Bölgede etkili olan sağanak sonrası yeniden toprak kayması meydana geldi.

Karabük Mahallesi'ndeki Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu yakınında geçen yıl Haziran ayında heyelan meydana geldi. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak sonrası yeniden toprak kayması meydana geldi. Okulların bahçesine yakın mesafedeki yolun bir kısmı kayan toprakla çöktü.

Mahalle Muhtarı Emre Çınar kendi imkanları ile çökmenin meydana geldiği alanın iki kısmını hafriyat ile kapatarak araç girişlerini engelledi. Heyelan alanının çocuklar ve okul bahçeleri için risk oluşturduğunu belirten Çınar, "Her geçen gün yağan yağmur birlikte kaymaya devam etmekte. Bir de üst tarafımızda hemen okulumuz var. Bugün de kendimizce bir hafriyat dökerek araçların girişini engellemeye çalışıyoruz. Buranın bir an önce yetkililer tarafından ele alınmasını ve yapılması gereken her neyse yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabük'te okul bahçelerine yakın alanda toprak kayması devam ediyor - Son Dakika
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