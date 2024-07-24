Karabük\'te Orman Deposunda İşçi Hayatını Kaybetti

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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde orman deposunda çalışan işçilerden Şaban Çaylı (49), tonlarca ağırlığındaki tomruğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yenice ilçesinde bulunan Yeniköy orman deposunda meydana geldi. Kamyondaki tomrukları boşaltan orman deposu çalışanı Şaban Çaylı'nın üzerine tonlarca ağırlığındaki tomruk düştü. Çaylı'nın yerde hareketsiz şekilde kaldığını gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çaylı'nın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.