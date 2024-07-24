Karabük'te Orman Deposunda İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te Orman Deposunda İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük\'te Orman Deposunda İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Yeniköy orman deposunda çalışan Şaban Çaylı, tonlarca ağırlığındaki tomruğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Çaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

24.07.2024 18:44
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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde orman deposunda çalışan işçilerden Şaban Çaylı (49), tonlarca ağırlığındaki tomruğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yenice ilçesinde bulunan Yeniköy orman deposunda meydana geldi. Kamyondaki tomrukları boşaltan orman deposu çalışanı Şaban Çaylı'nın üzerine tonlarca ağırlığındaki tomruk düştü. Çaylı'nın yerde hareketsiz şekilde kaldığını gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çaylı'nın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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