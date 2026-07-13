Merkeze bağlı Sipahiler köyü yakınlarında, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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