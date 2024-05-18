Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Karabük\'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

18.05.2024 13:55
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Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde E.A. (17) yönetimindeki 78 ABM 765 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen E.A. (21) idaresindeki 78 BB 649 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması ve otomobilin çöp konteynerine çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

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