Karabük'te Pitbull Saldırısı

13.03.2026 18:57
Karabük'te sahipsiz pitbull, Yalçın Açıkgöz ve köpeğine saldırdı; her ikisi yaralandı.

75. Yıl Mahallesi'ndeki parkta Yalçın Açıkgöz ve gezdirdiği köpeğine sahipsiz pitbull saldırdı.

Elinden ve bacağından yaralanan Açıkgöz'ün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazından kurtarıldığı öğrenilen "Şans" isimli köpeği de yara aldı.

Çevreden geçen okul servisi şoförünün yardımıyla köpekten kurtulan Açıkgöz, hastanede tedavi oldu, köpeğini de veterinere götürdü. Pitbullun ise kaçtığı öğrenildi.

Yalçın Açıkgöz, gazetecilere, pitbulldan zor kurtulduklarını söyledi.

Hayvanın sahibinin olmadığını, boynunda tasma olduğunu belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

"O tasmayı tutup üzerine çıktım ki nefes alamasın, köpeğimi bıraksın diye. İşe de yaradı. Ama hala köpek elimdeydi, bu arada beni de ısırmaya devam ediyordu. Allah'tan servisçi yetişti. Servisçi köpeğimi servise aldı. Köpeği bıraktım, pitbull bu sefer servisçiye saldırdı. Servisçi levyeyle vurarak kendini kurtardı. Bizi de üç sokak ötede bıraktı. Polisi ve belediyeyi aradık. Kendi imkanlarımızla evimize geldik. Sonra da aşımızı olduk, köpeğimizi veterinere götürdük."

Açıkgöz, karakola giderek şikayetçi olduğunu dile getirerek, "İnşallah kamera kayıtlarından sahiplerini bulurlar." dedi.

Hayvanları sevdiğini söyleyen Açıkgöz, "Irk ayırt etmem de böyle bir köpek besliyorsanız, bu ırkın özelliğine göre bakacaksınız. Kaçmasına izin vermeyeceksiniz veya salmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
