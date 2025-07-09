Karabük'te Projelerin Yüzde 71'i Tamamlandı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 15 ayda seçim döneminde vadettiği projelerin yüzde 71'ini tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, seçim döneminde halkla paylaşılan 50 proje vaadinin ve ilave 46 çalışmanın yüzde 71'inin 15 ayda tamamlanarak Karabük halkının hizmetine sunulduğu belirtildi.

Kalan projelerin de büyük kısmında yapım çalışmalarının devam ettiğini aktarılan açıklamada, "Sosyal belediyecilik alanında Belediye Aşevi, Hayır Çarşısı, Mobil Çorba Aracı ve geniş katılımlı ramazan etkinlikleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendiren yapı kuruldu. Türkiye'nin 6'ncı, Batı Karadeniz'in en büyük sahipsiz hayvan barınağı hizmete açıldı." ifadesine yer verildi.

Çetinkaya'nın kültürel ve sosyal yaşamı canlandıran projelere ağırlık verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçmişte atıl kalan Havuzlu Bahçe ile Saat Kulesi tesisleri, Karabüklülerin yeniden buluşma noktası haline getirildi. Yıllar sonra faaliyete geçirilen lunapark, çocuklara armağan olurken büyükleri de eski günlere götürdü. 50 yıl sonra yenilenen Kayabaşı merdivenleri, yeni kreşler, yüzme ve spor kursları, sanat evi, modern taksi durakları, modern terminal, kentsel dönüşüm adımları, Soğuksu TOKİ ve Gar sahası kamulaştırması gibi yatırımlarla kentin birçok kronik sorunu çözülmeye başlandı. Vatandaşla birebir temas kuran Hemşehri İletişim Merkezi hayata geçirildi."