Karabük\'te Şans Oyununda Kaybeden Şüpheli Tutuklandı

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Karabük'te şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiği gerekçesiyle tabancayla ateş ederek büfeye zarar veren şüpheli tutuklandı.

Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir büfenin önünde dün, şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiği iddiasıyla tabancayla 3 el ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir büfenin önünde dün, sabah saatlerinde oynadığı şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiğini iddia eden kişi, tabancayla 3 el ateş etmiş, şüphelinin M.D. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı kısa sürede yakalamıştı.

İş yerinin giriş kapısı ve tavan kısmında zarar meydana gelirken, olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.