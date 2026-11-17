Karabük'te sis görüş mesafesini azalttı, trafik ekipleri sürücüleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı. Trafik ekipleri sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları uyarısında bulunurken sis nedeniyle kent merkezindeki bazı yapılar gözden kayboldu.
Karabük'te sis etkisini gösterdi.
Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.
Öte yandan, sisin etkisiyle kent merkezindeki bazı yapılar adeta gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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