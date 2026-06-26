Karabük'te Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklama

Karabük\'te Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklama
26.06.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı, 7'si tutuklandı.

Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, A.K'nin öldürülmesine ilişkin koordineli çalışma yürütüldü.

Elebaşılığını H.B.T'nin yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, suç örgütünün 2023'te A.K'nin adres tespitine yönelik Karabük'te uzun süre takipte bulunduğu, 9 Ekim 2023'te A.K'yi Karabük'ten kaçırarak Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğü değerlendirildi.

Suç örgütüne yönelik 1 Şubat 2024'te yapılan operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tabanca, 2 telsiz Sakarya'da ele geçirildi, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen C.D. tutuklandı.

Olayın ardından A.K'nin bulunması ve kaçırılması olayında dahli bulunan N.T'nin de aynı örgüt tarafından kaçırıldığı ve konu hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Yaşanan gelişmeler ışığında suç örgütüne yönelik planlı operasyon sonucunda, İstanbul, Sakarya, Yalova, Manisa ve Ordu'da Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve diğer il birimi görevlilerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüpheli H.B.T'nin ev aramasında, çelik yelek, 2 tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

Aralarında örgüt elebaşı H.B.T'nin de bulunduğu 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Karabük, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil

18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:42:47. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.