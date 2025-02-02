Karabük'te Sumak Fidanları Dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te Sumak Fidanları Dikildi

Karabük\'te Sumak Fidanları Dikildi

Karabük'te Tabiat Karabük Projesi kapsamında sumak fidanları toprakla buluşturuldu.

02.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te "Tabiat Karabük Projesi" kapsamında sumak fidanları toprakla buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında başlatılan "Tabiat Karabük Projesi" kapsamında dağıtılan sumak fidanları, Safranbolu'nun Sırçalı köyünde dikildi.

Etkinliğe, Vali Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve tıbbi aromatik bitki üreticileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle sağlanan sumak fidanları, belirlenen alanlara dikildi. Daha önce 6 dekarlık aronya bahçesi kurarak projeye öncülük eden Prof. Dr. Hasan Gökkaya ve Birol Sarıvaz, bu kez 12 dekarlık sumak bahçesi oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, projenin temel hedeflerinden birinin katma değerli tarım ürünleriyle kırsal kalkınmayı desteklemek, kırsaldan şehire göçü yavaşlatmak, kırsal turizmi geliştirmek ve köylerdeki vatandaşların gelir elde etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Orman alanlarının yüzde 74 olması dolayısıyla Karabük'ün tarıma uygun alanlarının sınırlı olduğunu belirten Yavuz, yüksek ekonomik değere sahip ürünlere yönelmenin önemine dikkati çekti.

Yavuz, "İlimizde tıbbi ve aromatik bitki üretimini artırmak için başlattığımız bu proje, çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları sunuyor. Geçen yılın başı itibarıyla Karabük'te tıbbi aromatik bitki ekim alanı 441 dekar iken, yapılan çalışmalarla bu yıl yüzde 63'lük bir artışla 718 dekara ulaştı. Bu artış, çiftçilerimizin projeye sahip çıktığının en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.

Sumak üretiminin Karabük'te profesyonel anlamda ilk kez başladığını aktaran Yavuz, bu yıl Safranbolu Sırçalı köyü, Karabük merkez Kamışlar köyü ve Ovacık ilçesi Çukur köyünde 35 dekar alanda toplam 3 bin 500 sumak fidanının toprakla buluşacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesi 30 kişilik ekibiyle afetlerde görev alacak

Karabük Üniversitesi akademisyenleri ve teknik personelinden oluşan 30 kişilik ekip, afetlerde etkin rol alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinin afet gönüllüleri, 6 Şubat depremlerinin ardından sahada edindikleri deneyimleri kalıcı hale getirmek için harekete geçti.

AFAD ile yapılan işbirliğiyle saha eğitimlerini tamamlayan ekip, enkazda arama kurtarma eğitimini de başarıyla bitirdi.

Karabük Üniversitesinin afet gönüllüleri, Rektörlük ve AFAD'ın desteğiyle organize ve hızlı müdahale ekibi olarak her an hazır olmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Yılmaz, ekibin 6 Şubat depremlerinin ardından oluştuğunu belirterek, "Üniversitemizde akademisyen ve teknik personelden oluşan ekip kurduk. Deprem sırasında Kahramanmaraş bölgesinde görev aldık. Tecrübelerimizi kalıcı hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başlangıç seviyesinde akredite ekip olmak istiyoruz. Bunun için eğitimlerimizin yanı sıra gerekli ekipmanları da temin etmeliyiz. Akredite olmasak bile 30 kişilik ekibimizle afet durumunda organize ve hızlı hareket edebilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hibe Desteği, Safranbolu, Sırçalı, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Sumak Fidanları Dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Sumak Fidanları Dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.