Karabük\'te TIR\'a Arkadan Çarpan Otomobil Kazası: 1\'i Ağır 3 Yaralı

Güncel

KARABÜK'te, TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Karabük- Gerede yolunun Eskipazar ilçesi İmanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan C.G. yönetimindeki 34 UF 2832 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen A.T.'nin kullandığı 78 BP 014 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü C.G. ve araçta bulunan A.G. ve A.G., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan C.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.