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Karabük'te tırla çarpışan araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te tırla çarpışan araçta 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle bir cip devrildi ve dereye düşen bir araç, off-road aracının yardımıyla kurtarıldı.

Karabük\'te tırla çarpışan araçta 2 kişi yaralandı
25.12.2023 - 21:15,
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Karabük'ün Yenice ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Menderes Caddesi'nde, E.K. yönetimindeki 67 EA 907 plakalı tır, İ.K'nın kullandığı 78 YC 871 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki yolcular D.K. ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Safranbolu Sarıçiçek Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle cip devrildi, dereye düşen bir araç ise off-road aracının yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA
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