Karabük'te Toz Bulutu Etkisi - Son Dakika
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Karabük'te Toz Bulutu Etkisi

Karabük'te Meteoroloji'nin uyarısı üzerine toz bulutu etkili oldu. Sahra Çölü'nden gelen rüzgarlarla taşınan toz bulutunun etkisi gece yarısına kadar süreceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar, düşen görüş mesafesi, azalan hava kalitesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalıdır.

24.04.2024 19:43
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Karabük'te toz bulutu etkili oldu

KARABÜK - Meteorolojinin toz taşınımı uyarısı yaptığı Karabük'te toz bulutu etkili oldu.

Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgarlarla taşınan toz bulutu, Karabük genelinde etkili oldu. Toz bulutu şehrin üzerine çökerken, toz bulutunun etkisini gece yarısına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları uyararak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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