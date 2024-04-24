Karabük'te Toz Bulutu Etkisi

Güncel

Karabük'te toz bulutu etkili oldu

KARABÜK - Meteorolojinin toz taşınımı uyarısı yaptığı Karabük'te toz bulutu etkili oldu.

Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgarlarla taşınan toz bulutu, Karabük genelinde etkili oldu. Toz bulutu şehrin üzerine çökerken, toz bulutunun etkisini gece yarısına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları uyararak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.