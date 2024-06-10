Karabük\'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı hasarlı kazanın tarafları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Birbirlerinden şikayetçi olan 4 kişi, işlemleri için polis merkezine götürüldü.