Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlı M.B'nin üst aramasında 44,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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