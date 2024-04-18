Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.E'nin iş yerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Başka bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan E.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
İl merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ile 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü H.S, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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