Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı veya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.04.2024 21:13
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.E'nin iş yerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başka bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan E.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ile 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü H.S, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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