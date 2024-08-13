Güncel

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

"Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım"

Karabük'te yaban hayvanlar fotokapana yakalandı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde bir doğasever ormana kurduğu fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi.

Sedat Ünal isimli doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Hacıağaç Köyündeki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Görüntülere ayı, karaca, tilki, domuz ve kurt gibi yaban hayvanları takıldı. Öte yandan Ünal, ormanlık alanda gezinen bir karacayı da dron ile görüntüledi.