Karabük'te yaban hayvanlar fotokapana yakalandı
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde bir doğasever ormana kurduğu fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi.
Sedat Ünal isimli doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Hacıağaç Köyündeki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Görüntülere ayı, karaca, tilki, domuz ve kurt gibi yaban hayvanları takıldı. Öte yandan Ünal, ormanlık alanda gezinen bir karacayı da dron ile görüntüledi.
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