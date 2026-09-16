Karabük'te yalnız yaşayan 90'lık Z.S. düşüp yaralandı, itfaiye pencereden girip kurtardı - Son Dakika
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Karabük'te yalnız yaşayan 90'lık Z.S. düşüp yaralandı, itfaiye pencereden girip kurtardı

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Karabük\'te yalnız yaşayan 90\'lık Z.S. düşüp yaralandı, itfaiye pencereden girip kurtardı
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Karabük Cumhuriyet Mahallesi'nde tek başına yaşayan Z.S. (90), evinde düşerek yaralandı. İtfaiye ekibinin pencereden girerek kurtardığı Z.S., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARABÜK'te tek başına yaşadığı evinde düşüp yaralanan Z.S. (90) daireye merdivenle giren itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 56'ncı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Tek başına yaşayan Z.S. evinde yere düşüp yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekibi, binanın ikinci katında oturan Z.S.'nin evin penceresinden içeri girdi. Ekipler tarafından evden çıkarılan Z.S., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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