Karabük'te Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabük'te Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

14.09.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ovacık'ta otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı, ekipler müdahaleye devam ediyor.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık ilçesine bağlı Gökçedüz köyünün Akbıyık mahallesinde çıktı. Otluk alanda başlayan yangında alevler ormana sıçradı. Ormandan alevlerin yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına 1 yangın helikopteri de havadan destek verdi. Yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/OVACIK(Karabük),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, Karabük, Güncel, Ovacık, Ormana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Kerem’siz Benfica’ya 902’de şok Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok
Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu

19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi ancak VAR uyarısıyla iptal, kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi ancak VAR uyarısıyla iptal, kırmızı kart çıktı
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:37
İşgalden kurtarılan Karabağ’da sıcak saatler Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
İşgalden kurtarılan Karabağ'da sıcak saatler! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 19:29:38. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.