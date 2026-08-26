Karabük'te Yaya Kazası: 77 Yaşındaki Adam Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Yaya Kazası: 77 Yaşındaki Adam Yaralandı

Karabük\'te Yaya Kazası: 77 Yaşındaki Adam Yaralandı
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Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu 77 yaşındaki M.Y. yaralandı.

KARABÜK'te yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y. (77) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. S.G. idaresindeki 19 EU 303 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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