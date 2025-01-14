Karabük'te Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Karabük'te Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu

Karabük\'te Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi ve çevresini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

14.01.2025 13:46  Güncelleme: 13:49
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KARABÜK'ün yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Karabük'ün yüksek kesimlerde, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı da 20 santimetreye ulaştı. Eflani ilçesinde 800 rakımlı Ova Bölgesi Kayaaltı mevkisinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile ormanlar ve yol, beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla kar etkili olmaya devam ediyor.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

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