Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Çakıllar köyü Manavlar Mahallesi'nde U.K'ye ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangını söndürmek için yola çıkan Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerinin bulunduğu araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Bunun üzerine yangın yerine Yenice Orman İşletmesi arazözü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev tamamen yandı.