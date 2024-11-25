Karabük ve Safranbolu\'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

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KARABÜK'te kent merkezi ile Safranbolu ilçesi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü.

Karabük'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinde bugün eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde de taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.