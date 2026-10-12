Karabük-Yenice yolunda hatalı sollayan otobüs trafik güvenliğini tehlikeye attı

Karabük-Yenice yolunda hatalı sollayan otobüs trafik güvenliğini tehlikeye attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otobüs, önündeki araçları hatalı sollamaya çalıştı. Otobüsün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te hatalı sollama yapan otobüsün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otobüs, önündeki araçları sollamaya çalıştı.
Otobüsün hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA
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