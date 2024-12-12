Karabük Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Karabük Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Karabük Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Keltepe Kayak Merkezi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

12.12.2024 17:24  Güncelleme: 17:27
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KARABÜK'ün yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karabük ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Eflani ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Ortakçılar Göleti ile çevresindeki ormanlar beyaz örtüye büründü. Karabük merkezde ise sağanak etkili oluyor.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

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