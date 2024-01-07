Karaburun\'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınadan dolayı hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Kent genelinde dün geceden itibaren yarımadada etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Hava koşullarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Küçükbahçe Mahallesi'nde, çok sayıda ev, araba, tarla ve bahçeler zarar gördü. Ayrıca fırtınada hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, tadilat nedeniyle 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Öte yandan, il geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.