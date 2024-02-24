Karadağ Cumhurbaşkanı PES'ten istifa etti - Son Dakika
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Karadağ Cumhurbaşkanı PES'ten istifa etti

Karadağ Cumhurbaşkanı PES\'ten istifa etti

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Avrupa Şimdi Hareketi'nden (PES) istifa ettiğini duyurdu. Milatovic, PES'in kuruluşunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, tüm pozisyonlardan istifa ettiğini açıkladı. Ancak Milatovic, Karadağ Cumhurbaşkanı olarak devlet önceliklerine odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.

24.02.2024 21:42  Güncelleme: 21:44
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Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Genel Başkan Yardımcılığını yürüttüğü Avrupa Şimdi Hareketi'nden (PES) istifa ettiğini duyurdu.

Milatovic, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, PES'i kurarken vatandaşlara çalışmalarında şeffaflık, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar konusunda rasyonel ve diyalog sözü verdiklerini ifade ederek, "Aynı zamanda yetkinlik ve kişisel bütünlüğün istihdam ve ilerlemede belirleyici faktörler olacağına söz verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında ayrıca çeşitliliğe saygı ve Avrupa değerlerinin onaylanmasına dayanan farklı bir siyasi kültür sözü de verdiklerinin altını çizen Milatovic, "Mevcut çalışma şekli, PES'i oluştururken aklımda olan vaatlere ve değerlere aykırıdır. Bu nedenle PES içindeki tüm pozisyonlardan istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milatovic paylaşımında, PES'in kendisi için önemli bir parça olarak kalacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce olduğu gibi, Karadağ Cumhurbaşkanı olarak, yalnızca vatandaşların çıkarları doğrultusunda, tüm kapasitemi temel devlet önceliklerinin gerçekleştirilmesine yönlendireceğim."

Kaynak: AA

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