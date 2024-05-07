Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden çocuklara tarihi yolculuk atölyesi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden çocuklara tarihi yolculuk atölyesi

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Kale Tepe'de çocuklara yönelik 'Tarihe Yolculuk Atölyesi' düzenledi. Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, etkinlik hakkında bilgi verdi.

07.05.2024 15:42  Güncelleme: 15:45
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, Kale Tepe'de çocuklara yönelik "Tarihe Yolculuk Atölyesi" düzenledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne bağlı Oyuncak Müzesi, atölyeler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda antik kentin simgesi haline gelen Kale Tepe'de Tarihe Yolculuk Atölyesi gerçekleştirildi.

Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Arkeolog Dr. Güzin Bilir rehberliğinde çocuklar, önce oyuncak müzesinde kent belleğine kazınmış Heraklia Pontike hakkında bilgi aldılar, ardından Kale Tepe'de hazırlanan platformda kentimizde çıkarılan bazı gerçek eserleri arkeolog eşliğinde bulup dokunma ve tanıma şansı buldular. Ebeveynler ise çocukları etkinlikteyken Arkeolog Dr. Güzin Bilir'den  Ereğli hakkında bilgi aldı. Bulunan eserler, çocuklar tarafından şehir müzesine teslim edildi. Müze görevlileri de eserleri aldıktan sonra bize teşekkür etti. Kent belleği, tarih ve kültür konusunda farkındalık yaratan atölyemiz katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Kendilerine katılımları için teşekkür ediyoruz. Arkeolog Dr. Güzin Bilir'e atölye rehberliği ve destekleri için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden çocuklara tarihi yolculuk atölyesi - Son Dakika

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