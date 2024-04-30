Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde Sanatla Yolculuk Atölyesi

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Oyuncak Müzesi nisan ayı etkinlikleri kapsamında 'Tarihi Roma Dönemi Su Kemerlerine Sanatla Yolculuk Atölyesi' düzenlendi.
Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Roma dönemi su kemerlerinde 'Sanatla Yolculuk Atölyesi' düzenledi.
Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, etkinliğe ilişkin, "Şövale ve kağıtlarını kapıp gelen çocuklar tarihin izinde su kemerlerinin hikayesini dinlediler ardından görsel sanatlar öğretmenimiz Büşra Abacıoğlu eşliğinde su kemerleri, akan su, ağaçlar ve ormanın büyülü görüntüsünü resmetmenin inceliklerini öğrendiler" dedi.
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