Karadeniz Ereğli Belediyesi Terminal Sorumlusu İlhami Üstün Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Terminal Sorumlusu İlhami Üstün Hayatını Kaybetti

Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü Terminal Sorumlusu İlhami Üstün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Belediye önünde düzenlenen törende, Başkan Halil Posbıyık Üstün'ün sevecen bir insan olduğunu belirterek derin üzüntülerini ifade etti.

24.02.2025 13:25
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü Terminal Sorumlusu İlhami Üstün, tedavi gördüğü hastanede hayıtını kaybetti. Belediye önünde düzenlenen törende konuşan Başkan Halil Posbıyık, "İlhami Üstün sevecen, dost canlısı bir insandı. Belediye olarak üzüntülüyüz" dedi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü Terminal Sorumlusu evli ve bir çocuk babası İlhami Üstün için belediye önünde tören düzenlendi.

Törene, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, oğlu Tuğberk Posbıyık, başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, ailesi, belediye personeli ve sevenleri katıldı.

Başkan Halil Posbıyık, İlhami Üstün'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İlhami Üstün sevecen, dost canlısı bir insandı. Üstün Erçelik Kdz. Ereğli'nin bir markasıydı. İsmail Üstün'ün oğluydu. Ereğli'de tanınan, herkes tarafından sevilen bir aile. Eşi, çocuğu onlarda bizim evlatlarımız inşallah. Maalesef tedavi gördüğü hastanede Allah'ın rahmetine kavuştu. Belediye olarak üzüntülüyüz, Ereğli'de yaşayan arkadaşları olarak üzüntülüyüz. Amansız bir hastalığa yakalandı ve kurtulamadı ama arkasında iyi bir iz bıraktı. İyi bir insan, dost, iyi bir arkadaş olarak iyi iz bıraktı. Allah ailesine, evladına, eşine, bütün sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah onu nur içerisinde yatırsın" diye konuştu.

Başkan Posbıyık'ın konuşmasının ardından Kur'an okundu. İlhami Üstün'ün canazesi, cenaze namazı için Bozhane Camisi'ne götürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi Terminal Sorumlusu İlhami Üstün Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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