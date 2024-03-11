Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor.
Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşliyor.
Yüksek noktada bulunan Göztepe'de ses bombasının atılmasıyla vatandaşlar iftarını açıyor.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AA muhabirine, belediyenin kuruluşunun eski yıllara dayandığını, o günlerden gelen geleneği yaşatmanın, gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Posbıyık, ses bombasının sadece ilçe merkezinde değil, pek çok mahallenin yanı sıra bazı belde ve köylerde de duyulduğunu belirtti.
Ramazan dolayısıyla Uzunkum Caddesi'nde belediyeye ait yemekhanede her gün 1500 kişilik iftar yemeği verileceğini aktaran Posbıyık, 1000 aileye de gıda kolisi dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydetti.
Posbıyık, belediyenin sosyal belediyecilik noktasında ramazan ayında da üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği devam ediyor - Son Dakika
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 göçmen kurtarıldı. Ayrıca, hareket halindeyken durdurulan iki ayrı lastik botta bulunan aralarında çocukların da olduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacağı özel maç öncesi rakip takımın aday kadrosu belirlendi. Teknik Direktör Ralf Rangnick tarafından seçilen 26 futbolcu, mücadelede yer alacak.
Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, H.G. idaresindeki otomobil ile M.Ö. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ve yanında bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bakırköy'de meydana gelen kazada tırın üzerine devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin, Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gitmek için yola çıktıkları ve Çankırılı oldukları öğrenildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişi tutuklandı. Operasyonda, 12 kilo 955 gram skunk uyuşturucu maddesi, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya karışan otobüs şoförü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?