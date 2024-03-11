Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği devam ediyor

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşliyor.

Yüksek noktada bulunan Göztepe'de ses bombasının atılmasıyla vatandaşlar iftarını açıyor.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AA muhabirine, belediyenin kuruluşunun eski yıllara dayandığını, o günlerden gelen geleneği yaşatmanın, gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Posbıyık, ses bombasının sadece ilçe merkezinde değil, pek çok mahallenin yanı sıra bazı belde ve köylerde de duyulduğunu belirtti.

Ramazan dolayısıyla Uzunkum Caddesi'nde belediyeye ait yemekhanede her gün 1500 kişilik iftar yemeği verileceğini aktaran Posbıyık, 1000 aileye de gıda kolisi dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Posbıyık, belediyenin sosyal belediyecilik noktasında ramazan ayında da üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini sözlerine ekledi.