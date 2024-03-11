Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği devam ediyor

Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği devam ediyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde bulunan Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan topu geleneğini ses bombasıyla sürdürüyor. Ses bombasının atılmasıyla vatandaşlar iftarlarını açarken, belediye tarafından her gün 1500 kişilik iftar yemeği veriliyor ve 1000 aileye gıda kolisi dağıtımı yapılıyor.

11.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:12
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşliyor.

Yüksek noktada bulunan Göztepe'de ses bombasının atılmasıyla vatandaşlar iftarını açıyor.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AA muhabirine, belediyenin kuruluşunun eski yıllara dayandığını, o günlerden gelen geleneği yaşatmanın, gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Posbıyık, ses bombasının sadece ilçe merkezinde değil, pek çok mahallenin yanı sıra bazı belde ve köylerde de duyulduğunu belirtti.

Ramazan dolayısıyla Uzunkum Caddesi'nde belediyeye ait yemekhanede her gün 1500 kişilik iftar yemeği verileceğini aktaran Posbıyık, 1000 aileye de gıda kolisi dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Posbıyık, belediyenin sosyal belediyecilik noktasında ramazan ayında da üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği devam ediyor - Son Dakika

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