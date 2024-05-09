Karakoçan\'da Kaçak Salep Soğanı Toplayan 4 Kişi Yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen önleyici kolluk devriye faaliyetleri kapsamında şüpheliler O.S, İ.S, S.S. ve C.S'nin ilçe kırsalında kaçak salep soğanı topladığını tespit etti.
Yapılan aramada, 98,5 kilogram salep bitkisi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan yasal işlem başlatıldı.
El konulan salep soğanları tekrar ekimi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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