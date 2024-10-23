Karaköprü'de Belediye Çalışmaları

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Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Çiftçi, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında mali açıdan zor bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz elimizden geldiğince memleketimizin faydasına olan işlere ağırlık veriyoruz. Belediye hizmetlerine bir bütün olarak bakıyoruz. Çevreye yönelik hizmetlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Her hafta bir mahallede temizlik çalışması yapıyoruz. Orman ve yeşil alan konusunda önümüzdeki dönemde geniş kapsamlı bir atak yapmak istiyoruz. Semt pazarlarındaki kaliteyi artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Başkan Çiftçi, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.