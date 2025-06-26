Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nın doluluk oranı, bölgede etkili olan yağışlarla yüzde 85'e ulaştı.
Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen barajda, ilkbahar ve yaz dönemindeki yağışlarla su seviyesi yükseldi.
Doluluk oranı yüzde 85'e ulaşan baraj gölü, dronla görüntülendi.
Baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyünün eski yerleşim yerinde bulunan evler, ağaçlar ve cami, su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geliyor, doluluk arttığında ise yeniden su altında kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Karakurt HES Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 85 - Son Dakika
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