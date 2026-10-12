Karaman'da aranan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi, 10'u tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da aranan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi, 10'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5-11 Ekim'de 2 bin 304 kişiyi sorgulayıp aranan 14 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilenlerden 10'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı; ekipler ruhsatsız silahlar, 1007 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 304 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, 1007 sentetik ecza hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaKaramanGözaltıGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
16:10
Manisa’da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:19
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:21:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Karaman'da aranan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi, 10'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei