Karaman'da aranan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi, 10'u tutuklandı

Karaman'da aranan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi, 10'u tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5-11 Ekim'de 2 bin 304 kişiyi sorgulayıp aranan 14 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilenlerden 10'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı; ekipler ruhsatsız silahlar, 1007 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirdi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 304 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, 1007 sentetik ecza hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA
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