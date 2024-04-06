Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Mart-4 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, 7 bin 684 kişiyi sorguladı, 16 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 dedektör ele geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Aranan 16 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik güvenliği için gerekli önlemler alınırken, insansız hava aracı dronu da kullanıldı. İl Jandarma Komutanı Hekimoğlu, sürücülere emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ün yüzde 44.48, CHP adayı Lütfü Savaş'ın ise yüzde 44.5 oy aldığı Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili gerginlik sürüyor. İki parti arasında şimdi de mazbata krizi yaşanıyor.
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