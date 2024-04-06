Karaman\'da Aranan 16 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Antalya'da Jandarma Ramazan Bayramı tatili için trafik denetimi yaptı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik güvenliği için gerekli önlemler alınırken, insansız hava aracı dronu da kullanıldı. İl Jandarma Komutanı Hekimoğlu, sürücülere emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.