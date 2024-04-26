Karaman'da Aranan 21 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Aranan 21 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Karaman\'da Aranan 21 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Karaman'da gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele çalışmaları sonucunda, 21 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-25 Nisan tarihleri arasında 10 bin 680 kişiyi sorgulayarak, 21 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, denetimler sırasında motor ve şasi numarası kazınmış olarak bulunan bir motosiklet, 10 yıl önce çalındığı tespit edilen sahibine teslim edildi.

26.04.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-25 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 10 bin 680 kişiyi sorguladı, 21 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Denetimler esnasında, motor ve şasi numarası kazınmış olarak yakalanan, 10 yıl önce çalındığı tespit edilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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