Karaman\'da Aranan 21 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-25 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 10 bin 680 kişiyi sorguladı, 21 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Denetimler esnasında, motor ve şasi numarası kazınmış olarak yakalanan, 10 yıl önce çalındığı tespit edilen motosiklet sahibine teslim edildi.