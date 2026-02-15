Karaman'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
Karaman'da Fabrikada Yangın Çıktı

15.02.2026 10:47
Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karaman'da fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de dorse üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA

