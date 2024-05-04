Karaman\'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlılar Tutuklandı

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Karaman'da iş yerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, duvarda bulunan aynanın yanındaki ip çekilince bir kapının açıldığı fark edildi.

Odada, kurulan iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği görüldü.

Ekipler S.A. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.