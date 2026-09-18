Karaman\'da jandarma 37 aranan kişiyi yakaladı, 7\'si tutuklandı

Karaman'da jandarma 37 aranan kişiyi yakaladı, 7'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da jandarma ekipleri, 11-17 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 12 bin 461 kişiyi sorgulayıp aranan 37 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilenlerden 7'si tutuklanırken, operasyonlarda 8 kilo 150 gram esrar ve 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-17 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 12 bin 461 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 37 kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 8 kilo 150 gram esrar, 20 bin sentetik ecza hap, kenevir bitkisi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi.
Kaynak: AA
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