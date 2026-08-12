Karaman'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kemal Talha Bozkurt'un (18) kullandığı 70 ACK 152 plakalı motosiklet, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki 26 AKP 580 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Bozkurt ile motosikletteki Z.E.K. ağır yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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